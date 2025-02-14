Daily Mail: мужчина хотел сжечь Коран в Лондоне, но подвергся нападению

Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне, после чего на него напал прохожий с ножом. Об этом сообщает Daily Mail. Прохожий вырвал у поджигателя горящий Коран, сбил его с ног и попытался нанести ножевые ранения. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Поджигатель, в свою очередь, заявил, что таким образом протестовал против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в превращении страны в плацдарм для радикальных исламистских группировок. В начале февраля лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене. По его словам, датская полиция запретила проводить ему подобные демонстрации, после того как в Швеции произошло нападение на организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Акция в Копенгагене была проведена в его честь, подчеркнул Палудан.