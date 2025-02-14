Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть карта, согласно которой в республике должен быть размещен иностранный контингент. Его слова передает «Украинская правда».

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« Н а ш и в о е н н ы е у ж е с д е л а л и с в о е д о м а ш н е е з а д а н и е и я е щ е н е д е л и л с я э т и м с н а ш и м и с о ю з н и к а м и , н о у н а с у ж е е с т ь к а р т а с к о л и ч е с т в о м и т и п а м и в о й с к н а ш и х п а р т н е р о в , г д е о н и д о л ж н ы б ы т ь » , — з а я в и л у к р а и н с к и й л и д е р .

По его словам, это являлось бы гарантией безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что, в случае если Запад не примет Украину в НАТО, Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Как сообщил украинский лидер, в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. В настоящий момент, по его словам, у Киева в два раза меньше бригад, чем у России.