В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на ЧАЭС

Глобальная ядерная безопасность оказалась под угрозой после инцидента на Чернобыльской АЭС и эскалации военной активности вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

В МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на ЧАЭС
© РИА Новости

Гросси выразил серьезную обеспокоенность, подчеркнув сохранение реальной угрозы ядерных катастроф. По его словам, МАГАТЭ должно поддерживать максимальную степень готовности к реагированию на подобные ситуации.

"Сотрудники пожарной службы и специализированные транспортные средства прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. На данный момент не зафиксировано никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки сооружения", говорится в сообщении организации.

14 февраля, в день старта Мюнхенской конференции по безопасности, в соцсетях появилось видео удара беспилотника по Чернобыльской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что на четвертом реакторе атомной станции произошел взрыв.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что удар Киева по Чернобыльской атомной электростанции — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

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