Европа должна играть важную роль в устранении первопричины кризиса на Украине, поскольку он происходит на европейской земле. Такое мнение высказал глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

« Э т а в о й н а и д е т н а е в р о п е й с к о й з е м л е , и Е в р о п а д о л ж н а и г р а т ь в а ж н у ю р о л ь в п р о ц е с с е м и р н ы х п е р е г о в о р о в , ч т о б ы р а б о т а т ь в м е с т е н а д у с т р а н е н и е м п е р в о п р и ч и н к р и з и с а » , — с к а з а л В а н И .

Ранее глава МИД КНР заявил о готовности Пекина строить стабильные отношения с США. При этом он отметил, что если Вашингтон будет подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же.