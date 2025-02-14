Ван И: Европа должна устранить первопричины украинского кризиса

Европа должна играть важную роль в устранении первопричины кризиса на Украине, поскольку он происходит на европейской земле. Такое мнение высказал глава МИД Китая Ван И, передает РИА Новости.

Ван И: Европа должна устранить первопричины украинского кризиса
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Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Эта война идет на европейской земле, и Европа должна играть важную роль в процессе мирных переговоров, чтобы работать вместе над устранением первопричин кризиса», сказал Ван И.

Ранее глава МИД КНР заявил о готовности Пекина строить стабильные отношения с США. При этом он отметил, что если Вашингтон будет подавлять Китай, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же.

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