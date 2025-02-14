Зеленский назвал невозможным подписание мира в Мюнхене из-за прошлого города
Владимир Зеленский назвал невозможным подписание мира в Мюнхене из-за исторических параллелей.
Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».
«Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. Мы помним, что здесь подписывали в прошлом. Я такое не повторяю», — подчеркнул Зеленский, не уточняя деталей.
В сети предположили, что он имеет в виду «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда Великобритания и Франция пошли на уступки Адольфу Гитлеру, отдав Германии Судетскую область, в попытке предотвратить мировую войну.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт не уступок России по Украине, а завершения конфликта.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто между тем отметил, что после прихода Трампа к власти в США стало возможным говорить о мире на Украине.