Зеленский назвал невозможным подписание мира в Мюнхене из-за прошлого города

Владимир Зеленский назвал невозможным подписание мира в Мюнхене из-за исторических параллелей.

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

« М и р н о е с о г л а ш е н и е н е м о ж е т б ы т ь п о д п и с а н о в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. Мы помним, что здесь подписывали в прошлом. Я такое не повторяю», — подчеркнул Зеленский, не уточняя деталей.

В сети предположили, что он имеет в виду «Мюнхенский сговор» 1938 года, когда Великобритания и Франция пошли на уступки Адольфу Гитлеру, отдав Германии Судетскую область, в попытке предотвратить мировую войну.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт не уступок России по Украине, а завершения конфликта.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто между тем отметил, что после прихода Трампа к власти в США стало возможным говорить о мире на Украине.