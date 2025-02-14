Вэнс заявил, что ЕС придется терпеть Маска, как американцы терпели Грету Тунберг

Раз Соединенным Штатам приходилось терпеть сообщения про шведскую экоактивистку Грету Тунберг, то Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера Илона Маска, заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует РИА Новости.

Вэнс заявил, что ЕС придется терпеть Маска, как американцы терпели Грету Тунберг
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"Не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска", — сказал политик.

Он подчеркнул, что демократия — это проявление голосов граждан, которые "нельзя заглушить".

В декабре Илон Маск заявлял, что только приход к власти в ФРГ правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну. После этого журнал Der Spiegel написал, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера "на место".

Шольц говорил, что взбешен словами Маска.

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