Зеленский заявил о нежелании США видеть Украину в НАТО

США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

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« Я н и к о г д а н е с л ы ш а л в о в р е м я р а з г о в о р о в н а у р о в н е п р е з и д е н т о в , ч т о м ы б у д е м в НАТО. Никогда. И это не вопрос к [президенту США Дональду] Трампу. Это вопрос к политике США», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что в случае если Запад не примет Украину в НАТО, Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек.

Как сообщил украинский лидер, в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. Сейчас, по его словам, у Киева в два раза меньше бригад, чем у России.