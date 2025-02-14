Премьер Литвы назвал "пинком под зад Европе" курс администрации Трампа
Политический курс новой администрации США является "пинком под зад Европе". С такой оценкой выступил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.
"Реакцию США на недостаточное финансирование обороны рядом стран НАТО я бы оценил как пинок Европе под зад, который сделан в надежде на то, что Европа пробудится и услышит, о чем неоднократно заявлялось в нашем регионе, что мы должны серьезнее заниматься этим вопросом (финансированием обороны - прим. ТАСС) и тогда мы можем рассчитывать на помощь США", - заявил он журналистам.
Глава правительства нашел повод для критических слов и в адрес Вашингтона.
"Налицо односторонние попытки США решить вопросы напрямую с Россией и Китаем, отчасти оставляя Европу в стороне", - сказал Палуцкас.
Он допустил, что в этом виновата и сама Европа.
"Необходимо спросить себя: возможно, мы это заслужили неспособностью принимать твердые решения не только в сфере политики, но и в жизненно важной сфере финансирования обороны", - отметил он.