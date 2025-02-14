Китай пообещал ответить США, если Вашингтон будет подавлять Пекин

Китай готов строить стабильные отношения с США, но если Вашингтон будет подавлять Пекин, то у него не будет выбора, кроме как действовать так же. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, Китай готов «строить стабильные, здоровые и устойчивые двусторонние отношения с США и находить правильный путь для сосуществования двух крупных стран на нашей планете». Ван И выразил надежду, что Вашингтон будет двигаться с Пекином в одном направлении.

« О д н а к о , е с л и США не хотят, если они настроены на подавление и сдерживание Китая, то у нас не будет другого выбора, кроме как действовать так же до конца», — добавил он.

Глава МИД КНР Ван И отметил, что Пекин настроен решительно защищать свой суверенитет, национальное достоинство и законные права на развитие. Он пообещал «решительный ответ на одностороннюю практику запугивания со стороны США».