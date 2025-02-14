Прибалтика столкнулась с резким скачком цен на электричество

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 процентов. Об этом сообщило издание Mash.

По его данным, это стало результатом отказа прибалтийских стран от российской энергии. Это произошло восьмого февраля. Через несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии поднялась в три раза относительно января. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час стоил 146 евро, то теперь — 483 евро.

Ранее сообщалось, что накануне отключения Эстонии от энергетического кольца, синхронизировавшего энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Литы и Латвии (БРЭЛЛ), там вышли из строя электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве.

Позже председатель литовского государственного совета по регулированию в сфере энергетики Ренатас Поцюс рассказал о подорожании электричества в его стране. Он объяснил это проблемами с импортом энергии из Скандинавии, а также отключением соединения между Эстонией и Финляндией. Однако Поцюс уверен, что синхронизация с Евросоюзом почти не повлияла на стоимость света — разница составила около одного процента.