Глава МИД КНР призвал Европу участвовать в урегулировании украинского кризиса

Украинский кризис происходит на европейской территории, и именно Европа должна активно участвовать в устранении его первопричин, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.

Глава МИД КНР призвал Европу участвовать в урегулировании украинского кризиса
© РИА Новости
«Эта война идёт на европейской земле, и Европа должна играть важную роль в этом процессе, чтобы работать вместе над устранением первопричин кризиса», приводит РИА Новости слова Ван И.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры с Россией для скорейшего окончания боевых действий.

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