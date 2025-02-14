Глава МИД КНР призвал Европу участвовать в урегулировании украинского кризиса
Украинский кризис происходит на европейской территории, и именно Европа должна активно участвовать в устранении его первопричин, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.
«Эта война идёт на европейской земле, и Европа должна играть важную роль в этом процессе, чтобы работать вместе над устранением первопричин кризиса», — приводит РИА Новости слова Ван И.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры с Россией для скорейшего окончания боевых действий.