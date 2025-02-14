Украинский кризис происходит на европейской территории, и именно Европа должна активно участвовать в устранении его первопричин, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И.

« Э т а в о й н а и д ё т н а е в р о п е й с к о й з е м л е , и Е в р о п а д о л ж н а и г р а т ь в а ж н у ю р о л ь в э т о м п р о ц е с с е , ч т о б ы р а б о т а т ь в м е с т е н а д у с т р а н е н и е м п е р в о п р и ч и н к р и з и с а » , — п р и в о д и т РИА Новости слова Ван И.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс указал Зеленскому на необходимость начать переговоры с Россией для скорейшего окончания боевых действий.