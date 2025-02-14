Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ничего не сказал про конфликт между Россией и Украиной, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

« В э н с ж ё с т к о р а с к р и т и к о в а л Е в р о п у и н е с к а з а л н и с л о в а о Р о с с и и и Украине», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что заявления Вэнса на Мюнхенской конференции демонстрируют кардинальное изменение геополитической стратегии США.

Ранее Гончаренко заявил, что в ПАСЕ признали усталость от Украины.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.