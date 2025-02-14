Депутат Рады Гончаренко счёл выступление Вэнса плохим знаком для Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ничего не сказал про конфликт между Россией и Украиной, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Депутат Рады Гончаренко счел выступление Вэнса плохим знаком для Украины
© РИА Новости
«Вэнс жёстко раскритиковал Европу и не сказал ни слова о России и Украине», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Гончаренко отметил, что заявления Вэнса на Мюнхенской конференции демонстрируют кардинальное изменение геополитической стратегии США.

Ранее Гончаренко заявил, что в ПАСЕ признали усталость от Украины.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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