Зеленский внес правки в договор США по природным ресурсам

Зеленский внёс правки в договор США по природным ресурсам
Владимир Зеленский сообщил, что Киев вернул США предложение по природным ресурсам с внесёнными правками.
«Я его увидел в день приезда министра финансов США. Наши юристы поработали, передали сейчас американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Зеленский описал данный документ как меморандум, на основе которого в будущем могут быть подписаны договоры.
Кроме того, он подчеркнул, что меморандум может привести к заключению нескольких договоров, и отметил его важность для защиты украинских ресурсов.
Ранее Зеленский во время визита высокопоставленного чиновника США на Украину отказался подписывать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.