Зеленский внёс правки в договор США по природным ресурсам

Владимир Зеленский сообщил, что Киев вернул США предложение по природным ресурсам с внесёнными правками.

Зеленский внес правки в договор США по природным ресурсам
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«Я его увидел в день приезда министра финансов США. Наши юристы поработали, передали сейчас американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Зеленский описал данный документ как меморандум, на основе которого в будущем могут быть подписаны договоры.

Кроме того, он подчеркнул, что меморандум может привести к заключению нескольких договоров, и отметил его важность для защиты украинских ресурсов.

Ранее Зеленский во время визита высокопоставленного чиновника США на Украину отказался подписывать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

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