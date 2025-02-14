Зеленский внес правки в договор США по природным ресурсам

Владимир Зеленский сообщил, что Киев вернул США предложение по природным ресурсам с внесёнными правками.

« Я е г о у в и д е л в д е н ь п р и е з д а м и н и с т р а ф и н а н с о в США. Наши юристы поработали, передали сейчас американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Зеленский описал данный документ как меморандум, на основе которого в будущем могут быть подписаны договоры.

Кроме того, он подчеркнул, что меморандум может привести к заключению нескольких договоров, и отметил его важность для защиты украинских ресурсов.

Ранее Зеленский во время визита высокопоставленного чиновника США на Украину отказался подписывать соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.