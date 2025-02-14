Вице-президент США Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику

Европейцы выступают против бесконтрольной миграции. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которой вел Белый дом.

" С к о л ь к о е щ е т р а г е д и й с у ч а с т и е м м и г р а н т о в д о л ж н а п е р е ж и т ь Е в р о п а , ч т о б ы и з м е н и т ь с в о й п о л и т и ч е с к и й к у р с ? Н и о д и н и з б и р а т е л ь н а э т о м к о н т и н е н т е н е г о л о с о в а л з а о т к р ы т и е г р а н и ц д л я м и л л и о н о в н е л е г а л ь н ы х м и г р а н т о в " , — о т м е т и л В э н с .

В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

До этого Вэнс в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами анонсировал "шокирующую" сделку с Россией по Украине. В интервью The Wall Street Journal он также заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они "душат свободу слова и демократию", не работая с правыми партиями.