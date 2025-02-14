В Гренландии члена оппозиционной партии исключили за расистские высказывания
В Гренландии одного из членов крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерак" исключили за расистские высказывания в адрес датчан.
Об этом говорится в заявлении партии в Facebook. Отмечается, что член партии заявил: "Когда мы станем независимыми, датчане должны будут уехать домой".
"Эти высказывания идут вразрез с нашими основополагающими ценностями и представлениями о будущем Гренландии. В этой связи "Налерак" принял решение исключить этого члена из партии", - сказано в тексте.
В заявлении не называется имя мужчины, но, по данным газеты Sermitsiaq, речь идет о Кнуде Матиассене. Ранее его исключали уже из другой партии из-за обвинений в насилии.
Гренландия является автономией в составе королевства Дания.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале "Газеты.Ru".