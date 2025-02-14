В Гренландии члена оппозиционной партии исключили за расистские высказывания

В Гренландии одного из членов крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерак" исключили за расистские высказывания в адрес датчан.

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Об этом говорится в заявлении партии в Facebook. Отмечается, что член партии заявил: "Когда мы станем независимыми, датчане должны будут уехать домой".

" Э т и в ы с к а з ы в а н и я и д у т в р а з р е з с н а ш и м и о с н о в о п о л а г а ю щ и м и ц е н н о с т я м и и п р е д с т а в л е н и я м и о б у д у щ е м Г р е н л а н д и и . В э т о й с в я з и " Н а л е р а к " п р и н я л р е ш е н и е и с к л ю ч и т ь э т о г о ч л е н а и з п а р т и и " , - с к а з а н о в т е к с т е .

В заявлении не называется имя мужчины, но, по данным газеты Sermitsiaq, речь идет о Кнуде Матиассене. Ранее его исключали уже из другой партии из-за обвинений в насилии.

Гренландия является автономией в составе королевства Дания.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале "Газеты.Ru".