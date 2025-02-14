Вице-президент США Джей-Ди Вэнс "стер Евросоюз в порошок" и изобличил его тиранию. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter).

" С т е р Е С в п о р о ш о к в с в о е й р е ч и в Мюнхене!.. Вся тирания гнилого Европейского союза была изобличена", — прокомментировал он выступление Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов.