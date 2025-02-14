Глава Еврокомиссии заявила, что Украине нужен мир через силу

Украина хочет добиться мира через силу, этого же хотят Европа и США. Таким мнением поделилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

© Газета.Ru

"Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что США строго привержены миру через силу", — заявила политик.

В своей речи фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина хочет достигнуть мирного урегулирования конфликта больше, чем кто-либо. Сама глава ЕК уверена, что только совместными усилиями удастся обеспечить справедливый и прочный мир.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп около полутора часов говорили по телефону. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. О своей готовности к диалогу с Путиным сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.