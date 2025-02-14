Штайнмайер раскритиковал администрацию США за разницу в подходах к политике с ЕС

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал новую администрацию США во главе с президентом Дональдом Трампом за иной, нежели у Европы, подход к политическим процессам в мире.

" С л е д у ю щ и е ч е т ы р е г о д а м о г у т и з м е н и т ь н е т о л ь к о о т н о ш е н и я м е ж д у С о е д и н е н н ы м и Ш т а т а м и и д р у г и м и с т р а н а м и м и р а , н о и о т н о ш е н и я м е ж д у в с е м и с т р а н а м и . В р е з у л ь т а т е м о ж е т п о с т р а д а т ь в с е м е ж д у н а р о д н о е с о о б щ е с т в о " , - з а я в и л Штайнмайер, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. "У новой американской администрации совершенно иное мировоззрение, чем у нас. Оно не принимает во внимание установленные правила, устоявшиеся партнерства и доверие", - утверждал президент ФРГ.

В то же время он подчеркнул, что это "невозможно изменить".

" М ы д о л ж н ы э т о п р и н я т ь и с э т и м с п р а в и т ь с я " , - к о н с т а т и р о в а л Штайнмайер.

Международное сообщество, как указал он, "не заинтересовано в том, чтобы это мировоззрение стало доминирующей парадигмой".

" О т с у т с т в и е п р а в и л н е д о л ж н о с т а т ь м о д е л ь ю д л я н о в о г о м и р о в о г о п о р я д к а " , - с ч и т а е т п р е з и д е н т Германии.

Кроме того, Штайнмайер подверг критике то, что он назвал "исторически беспрецедентной концентрацией технологической, финансовой и политической мощи, которая в настоящее время формируется в Соединенных Штатах". "Как демократ я глубоко обеспокоен тем, что небольшая корпоративная элита имеет власть, средства и волю, чтобы пересмотреть существенную часть правил игры в либеральных демократиях", - признал он, пояснив, что его особенно беспокоит, "когда некоторые представители этой элиты не скрывают своего презрения к институтам и нормам демократии".

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции.