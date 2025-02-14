Штайнмайер раскритиковал администрацию США за разницу в подходах к политике с ЕС
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал новую администрацию США во главе с президентом Дональдом Трампом за иной, нежели у Европы, подход к политическим процессам в мире.
"Следующие четыре года могут изменить не только отношения между Соединенными Штатами и другими странами мира, но и отношения между всеми странами. В результате может пострадать все международное сообщество", - заявил Штайнмайер, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. "У новой американской администрации совершенно иное мировоззрение, чем у нас. Оно не принимает во внимание установленные правила, устоявшиеся партнерства и доверие", - утверждал президент ФРГ.
В то же время он подчеркнул, что это "невозможно изменить".
"Мы должны это принять и с этим справиться", - констатировал Штайнмайер.
Международное сообщество, как указал он, "не заинтересовано в том, чтобы это мировоззрение стало доминирующей парадигмой".
"Отсутствие правил не должно стать моделью для нового мирового порядка", - считает президент Германии.
Кроме того, Штайнмайер подверг критике то, что он назвал "исторически беспрецедентной концентрацией технологической, финансовой и политической мощи, которая в настоящее время формируется в Соединенных Штатах". "Как демократ я глубоко обеспокоен тем, что небольшая корпоративная элита имеет власть, средства и волю, чтобы пересмотреть существенную часть правил игры в либеральных демократиях", - признал он, пояснив, что его особенно беспокоит, "когда некоторые представители этой элиты не скрывают своего презрения к институтам и нормам демократии".
Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции.