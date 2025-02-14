Российско-украинского конфликта можно было избежать за сутки до его начала. Такое мнение выразила турецкая правительственная газета Hürriyet.

По мнению издания, в случае если бы Запад объявил за 24 часа до начала конфликта, что Украину не примут в НАТО, то он бы не начался. «Тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира», — отмечается в статье.

Желание Соединенных Штатов установить мир на Украине, пишет Hürriyet, обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп не хочет тратить миллиарды долларов на помощь Киеву.

Ранее французская газета Le Monde назвала возможные последствия переговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По мнению издания, разговор двух лидеров нарушил единство среди западных союзников Киева. Кроме того, отмечала газета, Трамп нарушил дипломатический принцип «ничего об Украине без Украины».