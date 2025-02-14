Президент Германии призвал глав стран ЕС не вести себя как олени

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сравнил глав Европейских стран с оленями. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума.

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По словам политика, европейские лидеры должны «не вести себя как олени, попавшие под свет фар». Он подчеркнул, что западные страны сами являются субъектами международного процесса, которых не должен «парализовывать леденящий страх», и способными разрешить существующий кризис.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды, говоря про предстоящие выборы в Германии.