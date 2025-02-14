Тюремное фото Трампа заметили на стене в Белом доме

Фотография нынешнего президента США Дональда Трампа, сделанная при его аресте в тюрьме штата Джорджия, теперь украшает стену в коридоре у Овального кабинета в Белом доме. Об этом сообщает Newsweek.

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По данным журнала, снимок заметили во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая прошла 13 февраля в Белом доме.

25 августа 2023 года Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Политик прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, а снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Таким образом, он стал первым американским президентом, которого запечатлели на фото такого рода (магшот). Трамп провел под стражей всего около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в размере $200 тысяч.

Позже штаб Трампа активно использовал это фото в предвыборной кампании, продавая сувенирную продукцию, в частности, футболки и кружки, с соответствующим принтом.

До этого Трамп рассказал своим сторонникам, что его «пытали» в тюрьме, когда делали снимок для картотеки по одному из уголовных дел.

Ранее Байден оценил тюремное фото Трампа словами «симпатичный парень».