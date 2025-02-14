Хегсет уклонился от ответа на вопрос о присутствии военных США в Польше
Глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше. Его слова приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, откажутся ли США от постоянного военного присутствия в Польше, Хегсет заявил, что теплый прием, с которым их принимают, заставляет его «думать, что стоит пригласить больше военных» в республику.
«Это не политическое заявление, это я просто так чувствую», — добавил глава Пентагона с улыбкой.
Хегсет отметил, что не станет принимать решений по американским силам в Европе, но доложит и даст президенту США Дональду Трампу совет по этому вопросу по итогам визита. Он назвал присутствие сил Соединенных Штатов на континенте важным в настоящий момент, но не может сказать, что будет через пять или десять лет. При этом глава Пентагона снова напомнил, что странам Европы нужно наращивать собственные траты на оборону.
«Это не предложение, а прямое требование», — подчеркнул Хегсет.
Ранее глава Пентагона заявлял, что США ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.