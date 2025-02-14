Хегсет уклонился от ответа на вопрос о присутствии военных США в Польше

Глава Пентагона Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, откажутся ли США от постоянного военного присутствия в Польше, Хегсет заявил, что теплый прием, с которым их принимают, заставляет его «думать, что стоит пригласить больше военных» в республику.

« Э т о н е п о л и т и ч е с к о е з а я в л е н и е , э т о я п р о с т о т а к ч у в с т в у ю » , — д о б а в и л г л а в а Пентагона с улыбкой.

Хегсет отметил, что не станет принимать решений по американским силам в Европе, но доложит и даст президенту США Дональду Трампу совет по этому вопросу по итогам визита. Он назвал присутствие сил Соединенных Штатов на континенте важным в настоящий момент, но не может сказать, что будет через пять или десять лет. При этом глава Пентагона снова напомнил, что странам Европы нужно наращивать собственные траты на оборону.

« Э т о н е п р е д л о ж е н и е , а п р я м о е т р е б о в а н и е » , — п о д ч е р к н у л Х е г с е т .

Ранее глава Пентагона заявлял, что США ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.