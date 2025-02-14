Глава Пентагона Хегсет исказил русскую пословицу, приписав ее авторство Рейгану

Глава Пентагона Пит Хегсет исказил русскую пословицу, которую использовал в своих речах 40-й президент США Рональд Рейган.

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Во время пресс-конференции в Польше он сказал, что необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры.

" Н о , к а к г о в о р и л Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте", - добавил Хегсет (цитата по РИА Новости).

Тем самым он неправильно произнес русскую пословицу "Доверяй, но проверяй".

Эту фразу Рональд Рейган произносил во время встреч с Михаилом Горбачевым по вопросам контроля над ядерными вооружениями.

Сюзанна Масси, которая была внештатным советником Рейгана, утверждала, что именно она рассказала президенту США об этой пословице. Позже она написала книгу воспоминаний под названием "Доверяй, но проверяй!" Уроки русского для Рейгана".