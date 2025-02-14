Министр обороны США Пит Хегсет в ходе своего выступления в Польше процитировал пословицу «доверяй, но проверяй» в искаженном варианте и отнес ее к афоризмам 40-го президента США Рональда Рейгана. Внимание на это обратило РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Польше Хегсет ответил на вопросы журналистов об урегулировании украинского кризиса. Он подчеркнул, что необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры.

« Н о , к а к г о в о р и л Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», - заявил Хегсет.

Фраза «доверяй, но проверяй» получила широкую известность в контексте международной политики после встреч Рейгана и Михаила Горбачева в 1985-1986 годах. Те переговоры были в основном посвящены вопросам контроля над ядерными вооружениями.

Рейган произносил эту пословицу по-русски. Президент США узнал о ней от своей помощницы, эксперта по России Сюзанны Мэсси, готовившей его к первому контакту с Горбачевым. Мэсси рассказала Рейгану, что русские любят изъясняться пословицами и посоветовала президенту выучить несколько таких фраз. Английский перевод фразы - «trust but verify» - получил известность благодаря Рейгану.