Руководитель Пентагона и глава Минобороны США Пит Хегсет заявил о возможности увеличения численности американских войск в Польше из-за «неопределенности границ Украины». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышом.

« К а к б у д у т в ы г л я д е т ь э т и г р а н и ц ы < . . . > я д у м а ю , б у д е т ч а с т ь ю д и с к у с с и и м е ж д у н а ш и м п р е з и д е н т о м [Дональдом Трампом], [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [президентом РФ Владимиром] Путиным <...> и, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — сообщил Хегсет.

Он подчеркнул, что идея увеличения военного присутствия в Польше отражает его личное мнение, и указал, что на текущий момент в Польше находится около восьми тысяч американских солдат.

Руководитель Пентагона также выразил благодарность Варшаве за поддержку и назвал Польшу «образцовым партнером». Хегсет призвал и другие европейские страны брать пример с Польши в вопросах оборонной политики.

Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2022 года

Ранее глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров. «Все возможно», — заявил он. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Хегсет также назвал маловероятным отправку американских войск на украинскую территорию и вступление страны в НАТО.