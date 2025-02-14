Пока вы не уснули: что Трамп сказал Зеленскому о Путине и взрыв на Чернобыльской АЭС

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СМИ узнали, что Трамп сказал Зеленскому о Путине

Глава США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин «серьезно настроен» по поводу урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.

Позже Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече. Сообщалось, что после разговора с Путиным президент США также побеседовал с Зеленским.

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Взрыв произошел на Чернобыльской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь с 13 на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, защищающем поврежденный четвертый реактор. В результате инцидента случился пожар, однако признаков нарушения оболочки реактора нет, а уровень радиации остается нормальным.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На кадрах с места происшествия видны последствия ЧП. Крыша сооружения получила небольшие повреждения. Также виден огонь.

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Медведев отреагировал на заявления Шольца знаменитой басней

Призыв канцлера Германии Олафа Шольца объявить режим чрезвычайной ситуации из-за Украины связан с выборами в парламент и «желанием выбить деньги». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, заявление Шольца можно истолковать как то, что «Германия решила начать тихий протест против новой администрации США».

« Н а с а м о м д е л е п р о д и к т о в а н о э т о а л а р м и с т с к о е з а я в л е н и е ( … ) Шольца двумя факторами: а) желанием выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса Дональда Трампа в Европе; б) и главное – выборами в Бундестаг, где у СДПГ, казалось бы, нет шансов против ХДС/ХСС [Фридриха] Мерца», - заметил он.

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Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным с одним условием

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с «позиции силы». Его слова приводит Bloomberg.

« М ы г о т о в ы к п е р е г о в о р а м с Соединенными Штатами, союзниками, а затем мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев рассчитывает прежде всего на поддержку Вашингтона в ходе конфликта на Украине.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. По его оценке, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Центробанк обратил внимание на то, что годовая инфляция в России по состоянию на 10 февраля составила 10,0%. Прогноз по инфляции в 2025 увеличен до уровня 7-8% с 4,5-5%, которые прогнозировались ранее.

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Стало известно, из-за кого москвич отравил друга пирожками с ртутью

Причиной покушения на убийство с помощью пирожков с ртутью стал конфликт на фоне ревности. Как сообщает Telegram-канал Shot, оба мужчины, несмотря на свои брачные обязательства, проявляли интерес к одной и той же коллеге.

По информации Shot, на работе оба товарища влюбились в одну и ту же сотрудницу. В результате ревность Дмитрия стала нестерпимой, и он решил избавиться от соперника.

Подозрения у следователей появились после того, как они увидели результаты анализов. В организме отравителя не нашли следов ртути, а сам он начал путаться в показаниях.

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Борис Гребенщиков* выступил с признанием о помощи Украине

Лидер и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* (признан иноагентом на территории РФ) признался в помощи украинским больницам. Он заявил, что профинансировал один из госпиталей в Киеве. Отрывок из интервью сбежавшего артиста публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах исполнитель рассказал, что к нему обратились из-за нехватки медикаментов и оборудования. По словам Гребенщикова*, он собрал альбом из редких произведений любимых музыкантов, которые «с удовольствием пожертвовали» это больнице.

« О н и с к а з а л и , ч т о у н и х т я ж е л о е п о л о ж е н и е . Я р е ш и л , ч т о т у т я м о г у п о м о ч ь . И в с е м о и а н г л и й с к и е и а м е р и к а н с к и е м у з ы к а н т ы в э т о м у ч а с т в о в а л и . Н и к т о о б э т о м о с о б е н н о н е з н а л » , – з а я в и л п е в е ц .

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Винник прокомментировал свое возвращение в Россию

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник назвал сюрпризом свое освобождение из американской тюрьмы и возвращение в Россию. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Россиянин признался, что скучал по родине во время пребывания в Соединенных Штатах и надеялся, что его освободят.

По словам Винника, его дети и мать не знали, что он вернется в Россию. Сам мужчина до последнего не подозревал, что его обменяют.

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Гашек рассказал, как отказался играть в хоккей с Путиным

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на YouTube-канале «Дмитрула» рассказал, что во время своей игры за московский «Спартак» дважды отказывался от встреч с Владимиром Путиным.

« М е н я д в а ж д ы п р и г л а ш а л и н а в е ч е р и н к у к В л а д и м и р у П у т и н у . Я в с е г д а о т к а з ы в а л с я . Я н е х о д и л т у д а н е п о т о м у , ч т о и м е л ч т о - т о п р о т и в П у т и н а . Я н е х о д и л , п о т о м у ч т о х о т е л п р о в е с т и в р е м я с п а р т н е р а м и п о к о м а н д е . М о ж е т , э т о б ы л е д и н с т в е н н ы й ш а н с п о ж а т ь е м у р у к у . Я п о н я т и я н е и м е л , в к а к о м н а п р а в л е н и и д в и ж е т с я п о л и т и к а Путина», — заявил он.

Под вечеринкой Гашек подразумевает игру в хоккей с Путиным.

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В Россию везут самый популярный китайский автомобиль

Премиальный кроссовер Aito Seres М9 был признан «Автомобилем 2024 года» на V Автомобильном фестивале, организованном Центральной телерадиокомпанией Китая (CCTV).

Модель, которая вышла на рынок в 2024 году, получила награду в номинации «Тематический автомобиль Fengyun», что означает инновации, динамику и масштабные новации в автомобильной промышленности.

В жюри «Автомобильного фестиваля CCTV» входят специалисты из исследовательского центра CATARC, представители ассоциации автопромышленников и автодилеров, а также членов общества автомобильных инженеров.

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