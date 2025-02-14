Зеленский рассказал, что Украине нужно вместо вступления в НАТО

Владимир Зеленский заявил о том, что в случае, если Украина не войдет в НАТО, то ей потребуется армия численностью 1,5 млн человек для защиты. Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление Зеленский сделал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

« Э т о с о о т в е т с т в у ю щ е е о р у ж и е Н А Т О и с о о т в е т с т в у ю щ е е к о л и ч е с т в о н а ш и х у к р а и н с к и х в о и н о в . Ч т о э т о з а к о л и ч е с т в о ? Я в а м г о в о р ю ц и ф р ы , к о т о р ы е м ы п о н и м а е м с о в с е м и в о е н н ы м и . Э т о б у д е т а р м и я в 1 , 5 м л н » , - п о д ч е р к н у л о н .

При этом политик добавил, что США не готовы говорить об Украине в качестве члена НАТО, так как считают это эскалацией.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о том, что считает вступление Украины в НАТО в настоящее время маловероятным, хотя и не исключает такой возможности в перспективе 25 лет. Он также подчеркнул, что если стороны хотят прочного мира на основе переговоров и прекращения огня, то речи о присоединении Киева к альянсу быть не может.