Зеленский рассказал, что Украине нужно вместо вступления в НАТО
Владимир Зеленский заявил о том, что в случае, если Украина не войдет в НАТО, то ей потребуется армия численностью 1,5 млн человек для защиты. Его слова приводит РИА Новости.
Такое заявление Зеленский сделал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.
«Это соответствующее оружие НАТО и соответствующее количество наших украинских воинов. Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», - подчеркнул он.
При этом политик добавил, что США не готовы говорить об Украине в качестве члена НАТО, так как считают это эскалацией.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о том, что считает вступление Украины в НАТО в настоящее время маловероятным, хотя и не исключает такой возможности в перспективе 25 лет. Он также подчеркнул, что если стороны хотят прочного мира на основе переговоров и прекращения огня, то речи о присоединении Киева к альянсу быть не может.