Во Франции рассказали об истерике Европы после беседы Трампа и Путина
Желавший развязать глобальную войну Европейский союз (ЕС) впал в истерику после состоявшейся беседы президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным! Мы посылали миллиарды, оружие, самолеты, а вскоре послали бы и солдат», — написал политик.
По его словам, Трамп разрушил «чудовищные планы» европейских политиков, пожелав вести диалог с Путиным.
«Он выбирает мир, это "ненавистное" слово"», — заключил Филиппо.
Разговор Трампа с Путиным назвали унижением для Европы
Ранее французская газета Le Monde написала, что разговор Трампа с Путиным разрушил единство западных союзников Украины.