Во Франции рассказали об истерике Европы после беседы Трампа и Путина

Желавший развязать глобальную войну Европейский союз (ЕС) впал в истерику после состоявшейся беседы президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС так сильно хотел Третьей мировой войны, что буквально в истерике по поводу того, что произошло между Трампом и Путиным! Мы посылали миллиарды, оружие, самолеты, а вскоре послали бы и солдат», — написал политик.

По его словам, Трамп разрушил «чудовищные планы» европейских политиков, пожелав вести диалог с Путиным.

« О н в ы б и р а е т м и р , э т о " н е н а в и с т н о е " с л о в о " » , — з а к л ю ч и л Филиппо.

Разговор Трампа с Путиным назвали унижением для Европы

Ранее французская газета Le Monde написала, что разговор Трампа с Путиным разрушил единство западных союзников Украины.