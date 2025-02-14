Израиль освободит 369 палестинских заключенных 15 февраля

Израиль освободит в субботу 369 палестинских заключенных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на офис движения ХАМАС.
«В субботу в рамках соглашения [с Израилем] из тюрем выйдут 36 палестинцев, приговоренных к пожизненным срокам, и 333 жителя Газы, арестованных после 7 октября [2023 года]», — говорится в сообщении.
В свою очередь палестинское движение ХАМАС освободит трех заложников, включая гражданку Израиля и США Саги Декель-Чен.
Известно также, что в ХАМАС подтвердили готовность освободить россиянина Александра Труфанова, находящегося в плену у палестинского движения.
19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.