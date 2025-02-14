Появилось видео со «странным» Зеленским на брифинге в Мюнхене

Телеканал «Звезда» обратил внимание на кадры с Владимиром Зеленским, снятые во время его брифинга на Мюнхенской конференции по безопасности. Как отмечает канал, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский «активно менялся в лице» и постоянно пил воду.

Зеленский принял участие в конференции, которая проходит в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Сообщалось, что в рамках конференции он проведет отдельную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Позже в СМИ появилась информация, что эта встреча была перенесена в последний момент.

По словам источников СМИ в украинской делегации, причиной переноса стала работа над проектом меморандума о партнерстве, с которым должна ознакомиться американская сторона. Речь идет о соглашении о добыче редкоземельных металлов на Украине.

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Киев уже передал соглашение на рассмотрение США. Американская сторона запросила дополнительное время - до 17:00 - для работы над документом.