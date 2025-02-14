Шольц заявил о намерении уйти из политики
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером. Об этом сообщает ТАСС.
66-летний Шольц находится на посту канцлера с 8 декабря 2021 года. Досрочные выборы в Германии пройдут уже 23 февраля — согласно опросам, шансы на победу у социал-демократов (СДПГ) крайне малы.
В подкасте Jung & Naiv Шольц заявил, что его «план А» состоит в переизбрании на пост канцлера. После чего его спросили, будет ли эта должность его последней работой.
«Да. Я думаю, что это закончится позже, чем некоторые предполагают, но, с моей точки зрения, после этого не должно быть ничего другого. Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время, но после этого настанет время снова стать обычным гражданином», — заявил он в ответ.
Политик также отметил, что для него неприемлем путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после ухода с поста главы правительства.
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Напомним, что одним из главных оппонентов Шольца на голосовании за пост канцлера ФРГ является глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. В конце прошлого года эксперты называли Мерца наиболее вероятным кандидатом на эту должность.