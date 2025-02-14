Шольц заявил о намерении уйти из политики

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики после того, как перестанет быть канцлером. Об этом сообщает ТАСС.

66-летний Шольц находится на посту канцлера с 8 декабря 2021 года. Досрочные выборы в Германии пройдут уже 23 февраля — согласно опросам, шансы на победу у социал-демократов (СДПГ) крайне малы.

В подкасте Jung & Naiv Шольц заявил, что его «план А» состоит в переизбрании на пост канцлера. После чего его спросили, будет ли эта должность его последней работой.

« Д а . Я д у м а ю , ч т о э т о з а к о н ч и т с я п о з ж е , ч е м н е к о т о р ы е п р е д п о л а г а ю т , н о , с м о е й т о ч к и з р е н и я , п о с л е э т о г о н е д о л ж н о б ы т ь н и ч е г о д р у г о г о . М н е в ы п а л а ч е с т ь д е л а т ь ч т о - т о д л я с в о е й с т р а н ы н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т , и я н а д е ю с ь , ч т о с м о г у д е л а т ь э т о е щ е д о л г о е в р е м я , н о п о с л е э т о г о н а с т а н е т в р е м я с н о в а с т а т ь о б ы ч н ы м г р а ж д а н и н о м » , — з а я в и л о н в о т в е т .

Политик также отметил, что для него неприемлем путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после ухода с поста главы правительства.

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Напомним, что одним из главных оппонентов Шольца на голосовании за пост канцлера ФРГ является глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. В конце прошлого года эксперты называли Мерца наиболее вероятным кандидатом на эту должность.