«Исламский джихад»* назвал дату освобождения россиянина Труфанова
Гражданин России Александр Труфанов будет освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в боевом крыле группировки «Исламский джихад»* «Бригады Аль-Кудс».
Ранее МИД РФ подтверждал, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.
«Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля, заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену», — заявили в организации.
Посол понадеялся на скорое освобождение ХАМАС Труфанова
Напомним, что с 19 января в секторе Газа начали реализовывать первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии. Он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
* признана в России террористической и запрещена