«Исламский джихад»* назвал дату освобождения россиянина Труфанова

Гражданин России Александр Труфанов будет освобожден из плена в секторе Газа 15 февраля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в боевом крыле группировки «Исламский джихад»* «Бригады Аль-Кудс».

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Ранее МИД РФ подтверждал, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявлял, что других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.

« Б р и г а д ы " А л ь - К у д с " р е ш и л и о с в о б о д и т ь в с у б б о т у , 1 5 ф е в р а л я , з а л о ж н и к а Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену», — заявили в организации.

Посол понадеялся на скорое освобождение ХАМАС Труфанова

Напомним, что с 19 января в секторе Газа начали реализовывать первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии. Он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.

* признана в России террористической и запрещена