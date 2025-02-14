Глава Пентагона высказался об участии Европы в переговорах по Украине

Министр обороны США Пит Хегсет допустил, что европейские страны смогут принять участие в переговорах по украинскому кризису, организуемых американцами. Об этом сообщает TVP Info.

Глава Пентагона и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провели переговоры 14 февраля. По итогам встречи они организовали совместную пресс-конференцию.

Журналисты попросили Хегсета прокомментировать его недавние слова о границах Украины. На заседании контактной группы по Украине, которое прошло 12 февраля в Брюсселе, он заявил, что идея возвращения к границам 2014 года нереалистична.

Комментируя это, глава Пентагона сказал, что «все возможно», но снова повторил, что требования вернуть границы, существовавшие до 2014 года, или принять Украину в НАТО «крайне нереалистичны».

Хегсет добавил, что вскоре состоятся переговоры главы США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В этих переговорах, «вероятно, будет задействована Европа», заключил глава Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, подкрепленные «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками». По его словам, план заключается в отправке на Украину миротворческих сил стран НАТО, но в рамках «миссии вне НАТО».