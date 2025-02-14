Спецпосланник Трампа хочет ускорить переговоры Путина с Зеленским

Москве и Киеву необходимо вести прямые переговоры для достижения урегулирования конфликта перед началом Мюнхенской конференции.

Об этом в интервью телеканалу ARD заявил специальный посланник президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог.

« О н и д о л ж н ы э т о с д е л а т ь , и о б е с т о р о н ы д о л ж н ы б ы т ь г о т о в ы к к о м п р о м и с с а м » , — о т м е т и л К е л л о г .

Он подчеркнул, что три стороны — Россия, США и Украина, особенно два основных участника конфликта — должны сесть за стол переговоров. Келлог также добавил, что процесс обсуждения может проходить поэтапно.

13 февраля Келлог заявил, что потерю территорий Украины, которые либо стали территорией России, закрепленной в конституции, либо контролируются РФ, зафиксируют в специальном соглашении.

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12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии.