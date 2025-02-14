Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский заявил о намерении в скором времени поехать с визитами в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом пишет ТАСС.
По словам Зеленского, у него запланирована «большая гуманитарная программа, в том числе обмен пленными» в ОАЭ и встреча с королем в Саудовской Аравии. Также он намерен встретиться и с турецким лидером.
«Я не буду встречаться с русскими, но не буду встречаться и с американцами», - пояснил он сегодня журналистам в Мюнхене.
12 февраля прошли телефонные переговоры между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которых был поднят вопрос урегулирования конфликта на Украине. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.
Позже Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече. При этом после разговора с Путиным президент США также побеседовал с Зеленским.