Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский заявил о намерении в скором времени поехать с визитами в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Об этом пишет ТАСС.

По словам Зеленского, у него запланирована «большая гуманитарная программа, в том числе обмен пленными» в ОАЭ и встреча с королем в Саудовской Аравии. Также он намерен встретиться и с турецким лидером.

« Я н е б у д у в с т р е ч а т ь с я с р у с с к и м и , н о н е б у д у в с т р е ч а т ь с я и с а м е р и к а н ц а м и » , - п о я с н и л о н с е г о д н я ж у р н а л и с т а м в М ю н х е н е .

12 февраля прошли телефонные переговоры между главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которых был поднят вопрос урегулирования конфликта на Украине. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе.

Позже Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. По словам Трампа, Украина также примет участие во встрече. При этом после разговора с Путиным президент США также побеседовал с Зеленским.