Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2022 года

Глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).

« В с е в о з м о ж н о » , — з а я в и л Х е г с е т , о т в е ч а я н а в о п р о с о в о з в р а щ е н и и Украины к границам 2022 года.

Его слова приводит РИА Новости. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Глава Пентагона также назвал маловероятным отправку американский войск на украинскую территорию и вступление в НАТО.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев вероятно не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территорией, а также восстановить границы 2014 года. Он также заявил, что Украине рано или поздно придется избрать нового президента, передает VSE42.ru.