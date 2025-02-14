Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2022 года

Глава Минобороны США Пит Хегсет допустил возможность возвращения Украины к границам 2022 года в результате переговоров.

Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2022 года
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Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве (Польша).

«Все возможно», заявил Хегсет, отвечая на вопрос о возвращении Украины к границам 2022 года.

Его слова приводит РИА Новости. При этом он не уверен, что у страны получиться восстановить границы 2014 года. Глава Пентагона также назвал маловероятным отправку американский войск на украинскую территорию и вступление в НАТО.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев вероятно не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта с Россией территорией, а также восстановить границы 2014 года. Он также заявил, что Украине рано или поздно придется избрать нового президента, передает VSE42.ru.

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