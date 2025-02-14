Глава Пентагона оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Министр обороны Пит Хегсет считает вступление Украины в НАТО в настоящее время маловероятным, хотя и не исключает такой возможности через 25 лет. Об этом он заявил в интервью Breitbart News.
Во время беседы с журналистами он отметил, что если стороны хотят прочного мира на основе переговоров и прекращения огня, то речи о присоединении Киева быть не может.
«Членство в НАТО маловероятно с учетом реалий того положения, в котором мы находимся», — сказал он.
Ранее Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе назвал возвращение Киева к границам до 2014 года и вступление в НАТО нереалистичными задачами. По его мнению, устойчивого мира реально добиться путем предоставления «надежных гарантий», которые будут препятствовать возобновлению конфликта.