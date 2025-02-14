Глава Пентагона оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Министр обороны Пит Хегсет считает вступление Украины в НАТО в настоящее время маловероятным, хотя и не исключает такой возможности через 25 лет. Об этом он заявил в интервью Breitbart News.

Во время беседы с журналистами он отметил, что если стороны хотят прочного мира на основе переговоров и прекращения огня, то речи о присоединении Киева быть не может.

« Ч л е н с т в о в Н А Т О м а л о в е р о я т н о с у ч е т о м р е а л и й т о г о п о л о ж е н и я , в к о т о р о м м ы н а х о д и м с я » , — с к а з а л о н .

Ранее Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе назвал возвращение Киева к границам до 2014 года и вступление в НАТО нереалистичными задачами. По его мнению, устойчивого мира реально добиться путем предоставления «надежных гарантий», которые будут препятствовать возобновлению конфликта.