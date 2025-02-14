Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация не готовы говорить о членстве республики в НАТО из-за эскалации конфликта с Россией. Его слова передает «РБК-Украина».

Как отметил украинский лидер, США считают, что конституционно зафиксированный путь Украины в НАТО является главным фактором конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что Зеленский попытался навязать Дональду Трампу свое мнение о российском лидере Владимире Путине.

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Как сообщает Axios, президент Украины сказал, что Путин говорит Трампу только то, что тот хочет услышать.