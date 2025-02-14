Бербок оценила идею Трампа вернуть Россию в G7

Страны "Большой семерки" не будут сотрудничать с Россией в рамках G7. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

" С о т р у д н и ч е с т в а с Р о с с и е й в р а м к а х G 7 н е б у д е т , п о к а с о х р а н я е т с я т е к у щ и й к у р с Москвы", — сказала она на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, "если мы все ступим на путь мира", то сотрудничество с РФ может возобновиться по самым разным направлениям.

Трамп призвал вернуть Россию в «Большую семерку»

13 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание "Большой восьмерки" (G8) с участием России. Он назвал исключение России из международного клуба ошибкой, отдав предпочтение прежнему формату, включающему РФ.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции, и в его состав вошли Великобритания, Западная Германия, Италия, США, Франция и Япония. Формат "семерки" действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться "Большой восьмеркой". Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события в Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Россией, западные страны решили вновь вернуться к формату "семерки".