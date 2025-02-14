Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских сил из Европы. Об этом сообщает Bild.

Хойсген отметил, что США ожидают от Европы большего вклада в обороноспособность региона. Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также допустил, что Вэнс сделает «жесткое заявление» в адрес Германии и европейских стран.

« Э т а к о н ф е р е н ц и я з а п о м н и т с я н а д о л г о » , - п о д ч е р к н у л М е р ц .

Вэнс примет участие в конференции, которая пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Ранее он заявил, что на мероприятиях будет обсуждаться украинский кризис и его урегулирование путем переговоров.

Вскоре после инаугурации Трампа европейские СМИ сообщили, что он планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20 процентов и вывести около 20 тысяч военных. В то же время Трамп собирается добиться от европейских стран финансовой поддержки для тех американских солдат, которые останутся в Европе.

Вэнс выступил за перезагрузку отношений США и РФ

После начала украинского кризиса численность американского военного контингента в Европе достигла ста тысяч человек. Это максимальная численность сил США в Европе с 2005 года.