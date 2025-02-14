Папа римский Франциск попал в больницу

Утром 14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме. Об этом сообщает Corriere Roma.

Представители Ватикана заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение. Других деталей представители папы не привели.

« Н е о б х о д и м ы д и а г н о с т и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я , а п р о в о д и м о е в н а с т о я щ е е в р е м я л е ч е н и е б р о н х и т а б у д е т п р о д о л ж е н о в у с л о в и я х б о л ь н и ц ы » , - з а я в и л и в В а т и к а н е .

По данным Corriere Roma, Франциск уже около десяти дней плохо себя чувствует: он выглядит уставшим, немного задыхается, когда говорит, а его лицо опухло, «как у человека, проходящего ингаляционную терапию». Рецидивирующий бронхит Папы Римского обострился на прошлой неделе.

Corriere Roma отмечает, что это уже четвертая госпитализация Франциска в Джемелли. Холодные месяцы для него - самые трудные, и это уже вторая зима, которую он проводит «между гриппом, простудой и бронхитом».

Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда Папе Римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».

Перед Рождеством Папу Римского впервые заметили со слуховым аппаратом. Боль в колене из-за гонартроза вынуждает его передвигаться в основном в инвалидной коляске. Как отмечает газета, иногда он ходит с тростью, но с декабря по январь Франциск дважды падал и получил ушиб подбородка и руки.