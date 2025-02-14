Папа римский Франциск попал в больницу
Утром 14 февраля Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом в клинику Джемелли в Риме. Об этом сообщает Corriere Roma.
Представители Ватикана заявили, что 88-летнему Франциску требуется обследование и лечение. Других деталей представители папы не привели.
«Необходимы диагностические исследования, а проводимое в настоящее время лечение бронхита будет продолжено в условиях больницы», - заявили в Ватикане.
По данным Corriere Roma, Франциск уже около десяти дней плохо себя чувствует: он выглядит уставшим, немного задыхается, когда говорит, а его лицо опухло, «как у человека, проходящего ингаляционную терапию». Рецидивирующий бронхит Папы Римского обострился на прошлой неделе.
Corriere Roma отмечает, что это уже четвертая госпитализация Франциска в Джемелли. Холодные месяцы для него - самые трудные, и это уже вторая зима, которую он проводит «между гриппом, простудой и бронхитом».
Проблемы с дыханием стали повторяться с возрастающей частотой с 29 марта 2023 года, когда Папе Римскому стало плохо после общей аудиенции и его экстренно госпитализировали в больницу Джемелли. Сам Франциск позже сообщил, что это была «острая и тяжелая пневмония в нижней части легких».
Перед Рождеством Папу Римского впервые заметили со слуховым аппаратом. Боль в колене из-за гонартроза вынуждает его передвигаться в основном в инвалидной коляске. Как отмечает газета, иногда он ходит с тростью, но с декабря по январь Франциск дважды падал и получил ушиб подбородка и руки.