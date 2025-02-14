Встречу Вэнса и Зеленского перенесли в последний момент

Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, запланированная на 14 февраля, была перенесена. Об этом сообщили украинские СМИ.

Утверждается, что решение о переносе переговоров было принято в последний момент - часть журналистов уже допустили на место встречи. По словам источников СМИ в украинской делегации, причиной переноса стала доработка Украиной проекта меморандума о партнерстве, с которым должна ознакомиться американская сторона. Ранее сообщалось, что Киев завершил работу над проектом соглашения о добыче редкоземельных металлов и передал его на рассмотрение США.

По данным СМИ, в ходе телефонного разговора 12 февраля президент США Дональд Трамп и Зеленский договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение представителям США. Американская сторона запросила дополнительное время - до 17:00 - для работы над документом.

Вэнс и Зеленский примут участие в конференции, которая пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Сообщалось, что в рамках конференции вице-президент США проведет отдельную встречу с Зеленским.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры и обсудили украинское урегулирование. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за дипломатические разрешение кризиса, а Путин поддержал идею, что России и США пора работать вместе. Позже Трамп заявил, что американские чиновники встретятся с представителями России и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.