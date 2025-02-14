Украина передала США проект соглашения по редкоземельным металлам

Украина завершила работу над проектом соглашения о добыче редкоземельных металлов и передала его на рассмотрение США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в делегации Киева на Мюнхенской конференции по безопасности.

Осенью 2024 года Владимир Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагал быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также использование ВСУ для усиления обороны НАТО.

В плане подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Источники газеты Financial Times рассказали, что президента США Дональда Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.

В начале февраля Трамп сообщил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Зеленский после этого заявил, что Киев открыт к тому, чтобы разработка полезных ископаемых велась зарубежными партнерами Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля посетил Киев для обсуждения сделки по редкоземельным элементам. После переговоров с Бессентом Зеленский провел с ним совместную пресс-конференцию, на которой «выступил сдержанно», сообщал телеканал CNN. Зеленский надеялся лично встретиться с Трампом, чтобы обсудить «широкомасштабное видение мира». Вместо этого Зеленскому передали через Бессента «в основном финансовую сделку», и Зеленский на нее не согласился и не стал подписывать предложенное США соглашение, отмечал CNN.