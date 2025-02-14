Мужчина поджег Коран у здания посольства Турции в Лондоне. Как сообщает Sputnik, акцию прервал прохожий, который выхватил горящую книгу и избил протестующего.

Отмечается, что попытавшийся сжечь Коран таким образом выразил протест против политики президента Турции Реджепа Эрдогана. По его мнению, он превращает страну в «базу радикальных исламистов».

Прохожий повалил мужчину на землю, пнул и попытался ударить ножом. В результате нападавшего задержали, а поджигателя отправили в больницу с травмами пальцев руки.

Напомним, что в январе 2023 года у посольства Турции в Стокгольме прошла согласованная акция протеста, во время которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений — часть шведской демократии. Через некоторое время полиция Швеции разрешила еще одну подобную акцию в Стокгольме — ее устроил выходец из Ирака Салван Момика.

Позднее, 30 января 2025 года, Момика нашли застреленным. В тот же день окружной суд должен был рассматривать в отношении него дело о разжигании межнациональной розни, однако заседание отменили.