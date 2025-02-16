Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «недальновидно оценивает прекрасную возможность, которую администрация Дональда Трампа предоставила Киеву» в виде соглашения о разработке полезных ископаемых.

Об этом пишет Associated Press.

« А д м и н и с т р а ц и я Трампа устала от отправки помощи США на Украину, и Хьюз заявил, что сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам «возместить» деньги, отправленные в Киев, и в то же время развивать экономику Украины», — говорится в тексте.

Хьюз считает, что «обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира». Он добавил, что «США признают это, русские признают это, и украинцы должны это признать».

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14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. По данным обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, делегация конгресса США на Мюнхенской конференции по безопасности представила Зеленскому «лист бумаги» и очень хотела, чтобы украинский лидер его подписал. Рогин добавил, что это был документ, согласно которому Украина должна будет предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Но Зеленский вежливо отказался его подписывать, добавил обозреватель.

Позже Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.