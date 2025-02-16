Белый дом счел недальновидным отказ Зеленского подписать документ об ископаемых

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «недальновидно оценивает прекрасную возможность, которую администрация Дональда Трампа предоставила Киеву» в виде соглашения о разработке полезных ископаемых.

Об этом пишет Associated Press.

«Администрация Трампа устала от отправки помощи США на Украину, и Хьюз заявил, что сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам «возместить» деньги, отправленные в Киев, и в то же время развивать экономику Украины», — говорится в тексте.

Хьюз считает, что «обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира». Он добавил, что «США признают это, русские признают это, и украинцы должны это признать».

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14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. По данным обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, делегация конгресса США на Мюнхенской конференции по безопасности представила Зеленскому «лист бумаги» и очень хотела, чтобы украинский лидер его подписал. Рогин добавил, что это был документ, согласно которому Украина должна будет предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Но Зеленский вежливо отказался его подписывать, добавил обозреватель.

Позже Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

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