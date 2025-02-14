В офисе президента Украины высказались о взрыве на Чернобыльской АЭС

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

« Н е « о б е с п о к о е н ы » , к а к ч а с т о б ы в а е т , а д е й с т в и т е л ь н о з л ы е » , — н а п и с а л о н , г о в о р я о б о т н о ш е н и и с о б р а в ш и х с я в Мюнхене государственных деятелей к произошедшему.

По словам Ермака, в ходе конференции украинская делегация представит зарубежным партнерам «много информации» об ударе по Чернобыльской АЭС. В частности, сведения будут переданы представителям США.

14 февраля эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что ночью на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Его зафиксировали рядом с новым саркофагом, который защищает поврежденный четвертый реактор.

Предварительно, в крышу врезался БПЛА. Как рассказали инспекторы МАГАТЭ, специалисты не выявили никаких нарушений оболочки реактора. В настоящее время уровень радиации на территории объекта соответствует норме.

Ранее украинские военные сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на атомной электростанции в Запорожской области.