Вэнс анонсировал скорую встречу с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться переговоры по Украине. Об этом сообщает Reuters.

Вэнс примет участие в конференции, которая пройдет в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Ожидается, что в рамках конференции он проведет отдельную встречу с Владимиром Зеленским.

« М ы о б с у д и м к о н ф л и к т м е ж д у Украиной и Россией и то, как его урегулировать путем переговоров», - так Вэнс прокомментировал свои планы по конференции.

12 февраля президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Путин «поддержал один из основных тезисов Трампа о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле. Президенты России и США договорились продолжить контакты и организовать личные встречи. Трамп заявлял, что американские чиновники встретятся с представителями России и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.

В беседе с The Wall Street Journal Вэнс заявил, что по результатам переговоров с Россией будет заключено соглашение, которое «шокирует многих». Он также заявил, что США могут применить против Москвы новые санкции и, возможно, использовать военные рычаги, если Россия не пойдет на сделку.