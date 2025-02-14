Додон задал неудобный вопрос Санду о USAID

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале спросил президента страны Майю Санду, готова ли она уйти в отставку, если подтвердится финансирование ее предвыборной кампании со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).

Он напомнил, что организация повлияла на голосования в разных странах мира.

Госпожа Санду, если подтвердится, что деньги USAID использовались в вашей предвыборной кампании, вы готовы подать в отставку? — сказал Додон.

Додон осудил заявление Санду о поддержке Украины в конфликте с РФ

Ранее оппозиционер Илан Шор заявил, что прекращение финансирования от USAID в течение пяти месяцев спровоцирует падение режима президента Молдавии Майи Санду. Он считает, что здравые силы должны бороться с несправедливостью и фашизмом, поддерживая светлую сторону.