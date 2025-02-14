В Чили горбатый кит проглотил, но тут же выплюнул мужчину на надувной лодке

В Чили произошел невероятный инцидент: горбатый кит случайно проглотил мужчину, плававшего на надувной лодке, но почти сразу же выплюнул его.

24-летний Адриан Симанкас поделился своими впечатлениями, рассказав, что на несколько секунд оказался внутри слизистой пасти кита. Он слышал странные звуки и испытал настоящий ужас, когда снова очутился в воде. Молодой человек также беспокоился за своего отца, опасаясь, что кит может напасть и на него. К счастью, отец Адриана успел заснять момент атаки кита на видеокамеру. В итоге оба благополучно добрались до берега.

Адриан рассказал, что сначала принял кита за большую волну, но затем почувствовал, как «что-то мясистое и сине-белое коснулось его лица». После этого кит накрыл его сверху и начал тянуть вниз.

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Несмотря на пережитый шок, мужчина не получил никаких травм. Он считает, что его спасение — это настоящее чудо и большая удача.