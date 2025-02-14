Обзор иноСМИ: «предательство» Европы Трампом и неуважение США к Германии

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Вэнс сделал «серьезный дипломатический упрек» Шольцу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. Как пишет Politico, это станет «серьезным дипломатическим упреком» лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального соглашения по Украине.

Вэнс и Шольц уже провели встречу 11 февраля во время саммита по искусственному интеллекту в Париже. Однако геополитическая обстановка с тех пор существенно изменилась - президент США Дональд Трамп «полностью отстранил Европу» от обсуждения сделки по Украине. На фоне этого решение не проводить встречу Вэнса и Шольца в Мюнхене выглядит «поразительно», отмечает Politico. Команда Вэнса сообщила, что встреча была запланирована, но не состоялась из-за нестыковок в расписании с немецкой стороной. Эта новость рискует подорвать шансы Шольца на внеочередных выборах в Германии, которые состоятся через десять дней. Бывший американский чиновник заявил Politico, что Вэнсу нет смысла встречаться с Шольцем, так как тот «недолго пробудет канцлером». Неназванный немецкий чиновник отметил, что этот шаг демонстрирует неуважение к Германии. А высокопоставленный восточноевропейский дипломат добавил, что команда Трампа не воспринимает Германию как крупного игрока в Европе.

«План Трампа: Ватикан уже давно предлагает то же самое»

До недавнего времени любого, кто утверждал, что украинский кризис можно разрешить дипломатическими средствами, на Западе называли «полезным идиотом, слугой Путина или наивным пацифистом», пишет в своей статье для Il Fatto Quotidiano ватиканист Марк Полити. Но теперь вдруг новый президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта вообще не случилось бы, если бы Америкой управлял он, а не Джо Байден.

Еще в 2023 году папа римский Франциск заявил, что весь конфликт на Украине был продиктован «имперскими интересами», причем не России, а империй со всего мира. И вот теперь «император Запада» решает положить этому конец, отмечает Il Fatto Quotidiano. В статье отмечается, что папа римский давно называл опасным «лай НАТО у дверей России». Во всей этой истории Европа сегодня выглядит дезориентированной и оставшейся в стороне, подчеркнул Полити.

«Планы Трампа по Украине обойдутся Европе в триллионы долларов»

Планы президента США Дональда Трампа по Украине означают счет на три триллиона долларов для европейских союзников, пишет Bloomberg. По версии автора статьи, какую бы цель ни поставил перед собой Трамп в отношении Украины, ясно одно: Европа не готова взять на себя огромные расходы.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 12 февраля, запустив механизмы переговоров. Произошло это как раз в то время, когда его министр обороны Пит Хегсет объяснял европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени любого урегулирования. В Bloomberg подсчитали, что поддержка Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам Европы в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет. По версии агентства, эти обязательства «обнажат трещины, которые ЕС скрывал годами». Европейские чиновники заявили, что Европу «ошеломил» телефонный разговор Трампа и Путина - об этой беседе их даже не предупредили. Один из них назвал этот разговор «предательством», заявив, что США уступили России еще до начала переговоров.

«ЕС ведет срочную разработку альтернативы плану Трампа по Газе»

Европа работает с арабскими странами над альтернативой плану президента США Дональда Трампа по Газе, сообщает Financial Times. Ранее во время переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что США планируют взять Газу под свой контроль и создать там «Ближневосточную Ривьеру» после переселения палестинцев в Иорданию, Египет или Марокко.

По данным FT, европейские государства и их арабские союзники занялись «срочной разработкой» плана, который они представят Трампу в качестве альтернативы. Предложение Трампа по контролю над Газой шокировало и встревожило арабские и европейские страны, но «придало новый импульс многомесячным неуверенным дискуссиям о том, как следует управлять и обеспечивать безопасность Газы», отмечает газета.

«В Польше выросла враждебность к украинцам»

Польское издание Do Rzeczy рассказало о результатах опроса, показавшего какие нации пользуется наибольшей симпатией со стороны поляков. Первое место в рейтинге заняли итальянцы (60 процентов положительных отзывов), второе - американцы (58 процентов), а замыкают тройку лидеров испанцы (55 процентов).

Результаты исследования показали, что по сравнению с аналогичным опросом прошлого года симпатии поляков к украинцам, словакам и литовцам снизились. Около 30 процентов поляков заявляют о своей симпатии к украинцам, 27 процентов - о безразличии к ним, а 38 процентов - об антипатии (еще пять процентов не определились с ответом). В прошлом году об антипатии к украинцам говорили 30 процентов поляков. Do Rzeczy отмечает, что поляки сейчас «неблагосклонно» относятся к россиянам и белорусам.